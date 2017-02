Moto Z se podrá cargar por energía solar

Batería por energía solar

Ya habíamos visto cargadores que utilizan la energía solar para cargar la batería del smartphone. Obviamente, no alcanzan la potencia que podemos conseguir hoy en día con un cargador de carga rápida conectado a la red eléctrica, pero al ser una carga constante, conseguimos que mientras el móvil esté recibiendo luz, esté cargando de forma progresiva la batería. Pero claro, ir con un cargador externo conectado al móvil no es algo útil. No obstante, ¿y si el móvil llevará ya integrada una placa sola?

Eso es lo que podemos conseguir con el Moto Z, que es un móvil modular. Podemos añadir diferentes módulos al smartphone, tales como una cámara de alta de Hasselblad, o una batería externa de alta capacidad.