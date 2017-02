Nexus 6 y Nexus 9 no se actualizarán a Android 7.1.2

El futuro de los Nexus 9 y Nexus 6

Si bien todavía son dispositivos de alta calidad, y más teniendo en cuenta que no se han lanzado grandes tablets después del Nexus 9, y que el Nexus 6 sigue siendo un móvil único debido a su gran pantalla de 6 pulgadas, lo cierto es que eran dispositivos que ya llevaban bastante tiempo en el mercado. Así que era normal que en algún momento dejaran de recibir las actualizaciones de firmware. Con respecto a Android 7.1.2, hay que decir que ese no será un gran problema, pues en sí mismo no cuenta con una gran cantidad de novedades. Pero sí destaca el hecho de que este sea el final del camino para el tablet y el móvil. Seguirá recibiendo actualizaciones oficiales, pero solo con mejoras de seguridad, por lo que no llegarán nuevas funciones al Nexus 9 y al Nexus 6 oficialmente.

Sin Android 4.1.2, llega el momento de las Custom ROM

No obstante, hay que tener en cuenta que todos los dispositivos Nexus destacan por algo, y es por contar con una gran comunidad de desarrolladores detrás de ellos. Es por eso que el hecho de que el Nexus 9 y el Nexus 6 no reciban actualización a Android 4.1.2 oficialmente no es algo especialmente relevante. Y es que podremos instalar toda una gran cantidad de firmwares diferentes, como podría ser el mismo Lineage OS.

De hecho, si tienes un Nexus no es raro que sea porque te has interesado en el mundo de las Custom ROM. Si hasta ahora aun así habías tenido el firmware oficial porque querías tener las últimas actualizaciones, a partir de ahora ya sabes que estas no llegarán para estos dispositivos, aunque podrás seguir teniéndolos actualizaciones por medio de Custom ROM como es el caso de Lineage OS. Es el fin del camino oficial para el Nexus 9 y el Nexus 6, pero el inicio del camino si comienzas a instalar otros firmwares, que añadirán incluso opciones con respecto al software original.