Nokia 8 contará con la tecnología Super AMOLED

Nokia 8

Empezaremos diciendo que son solo rumores, y nada más que rumores. No hablamos ni de información oficial, ni muchísimo menos, ni tampoco de información de una fuente de la compañía o de un distribuidor ni nada por el estilo. Solo rumores de lo que podría ser el nuevo gran smartphone de Nokia, con unas características que, eso sí, encajan bastante con lo que debería ser un buque insignia. Y por eso las mencionamos, aunque siempre teniendo en cuenta que no sería nada raro que finalmente el Nokia 8 no fuera así, o ni siquiera se llamara Nokia 8.

Sea como sea, lo que se dice es que contaría con una pantalla de 5,7 pulgadas con una resolución Quad HD de 2.560 x 1.440 píxeles, y con una tecnología Super AMOLED. Bien por la pantalla, bien por la tecnología, bien por la resolución.

En cuanto al procesamiento del móvil, se habla de dos opciones: Qualcomm Snapdragon 821, y Qualcomm Snapdragon 835. Esta última opción sería para un móvil completamente actualizado, mientras que la otra opción sería la única a la que habría podido aspirar una compañía que al fin y al cabo está llegando al mercado. Tengamos en cuenta que solo móviles como el Samsung Galaxy S8 y el Xiaomi Mi 6 son los que ahora están siendo rumoreados con dicho procesador, por lo que Nokia podría tener problemas para conseguirlo, y más si su lanzamiento es en febrero. Pero en fin, es algo que veremos. Tampoco sería muy negativa la llegada del móvil con el Qualcomm Snapdragon 821, si en todas las demás características encaja y más tarde se lanza una versión con el último procesador.

A nivel de rendimiento, el móvil integraría una memoria RAM de 4 / 6 GB, y una memoria interna de 64 / 128 GB ampliable por medio de microSD. No sería raro que hubiera dos versiones que variaran en memoria RAM y memoria interna.

Pero lo más destacable llegaría en lo que tiene que ver con la cámara. Y es que el smartphone contaría con una cámara de 24 megapíxeles con estabilización óptica de imagen, así como con una estabilización electrónica de imagen mejorada. Su cámara frontal sería de 12 megapíxeles. Los móviles de Nokia siempre destacaron por contar con algunas de las mejores cámaras del mercado, y no sería extraño que este Nokia 8 destacara también por ello.