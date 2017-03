Nokia 8 llegará con una cámara dual y Snapdragon 835

Nokia 8

Nuevo información llega ahora sobre el que va a ser el gran móvil de gama alta que Nokia va a lanzar este año 2017. Hasta ahora Nokia se ha limitado a lanzar móviles de gama básica y gama media. Sabíamos que pronto lanzaría móvil de gama alta. Pero ahora sabemos que será en junio cuando llegará ese nuevo smartphone.

Entre las características técnicas con las que contará, destaca especialmente su cámara dual, así como el hecho de que el procesador será el Qualcomm Snapdragon 835, el procesador de más alto nivel del mercado.

Con este procesador, no hay duda de que ese nuevo Nokia será el móvil de gama alta de la compañía de este año. Es por eso que creemos que será el nuevo Nokia 8.

Su cámara dual alcanzará una resolución 23 megapíxeles, aunque hay que decir que para desgracia de los usuarios no será ni una cámara PureView ni una Carlz Zeiss. Microsoft adquirió junto a la compra de Nokia la tecnología PureView, y Nokia ha confirmado que no utilizarán ópticas de Carl Zeiss en sus nuevas cámaras. Serán cámaras de alto nivel, pero no destacarán por ninguna tecnología especial, al menos en lo que tiene que ver con su nombre. Quizás no haya desarrollado una nueva tecnología para sis cámaras. Sea como sea, será una cámara dual.

Cabe destacar que habrá dos versiones de su nuevo móvil. Aunque las dos versiones serán de alto precio. Una llegará a los 550 euros, mientras que la otra llegaría a los 650 euros. Esta sí será la gama alta de Nokia, y ahora sabemos que aterrizará en junio.