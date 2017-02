Nokia 8 será presentado el 26 de febrero

Nokia vuelve

No sabemos exactamente cuáles serán las novedades que la compañía presentará, pero sí sabemos que Nokia y HDM Global han invitado a los medios al evento de presentación que la compañía celebrará en el Mobile World Congress 2017, afirmando que hablarán sobre el nuevo capítulo en la historia de la compañía. No queda claro si presentarán un nuevo móvil, si presentarán varios, o si simplemente hablarán de los planes que tienen para este año 2017. Sin embargo, lo que parece probable es que se presentarán móviles. Al menos uno de ellos. El Nokia 6, ya disponible en China, debería hacer su aterrizaje en occidente con motivo del Mobile World Congress 2017. Así que, al menos, se presentará el smartphone con su precio en Europa.

No obstante, esperamos que no sea el único móvil que llegue, sino que se anuncie alguno más. El Nokia 8 podría ser uno de ellos. Un smartphone de gama alta que aspiraría a convertirse en un rival del Xiaomi Mi 6, siendo en realidad un móvil muy parecido a este. Aunque no sería el único.

Pues también podría llegar un móvil incluso más básico, con un precio todavía más económico, y algún otro terminal como un tablet que compita con el iPad Mini. Sea como sea, será el 26 de febrero cuando por fin podremos conocer los planes que tiene la compañía finlandesa para el mercado, y cuando podremos saber qué es lo que esperar de la compañía finlandesa.