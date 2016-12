Nokia devela los 6 móviles que lanzará en el 2017

El Nokia D1C sería el smartphone más básico de la compañía. El móvil con el que tratarían de llegar a todos los usuarios que buscaran un smartphone de calidad aunque con un precio muy económico. Y es que aunque parece que llegarán dos versiones de este teléfono inteligente, el precio de la más barata sería de tan solo 150 euros. Eso sí, nos encontraríamos con características básicas, como un procesador Qualcomm Snapdragon 430, por ejemplo. Aun así, suficiente para un móvil que solo trata de ser económico y tener un buen funcionamiento.

Se espera que llegue otra versión de este móvil un poco más avanzada con un procesador de la serie Qualcomm Snapdragon 600, y con un lector de huella dactilar. Por supuesto, también sería más caro.

Del más básico nos vamos al más avanzado. El Nokia P sería el móvil de más alto nivel que lanzaría la compañía el año que viene. Contaría con un procesador Qualcomm Snapdragon 835 y con una memoria RAM de 6 GB, así como con una cámara de 23 megapíxeles con óptica Zeiss. Este smartphone sería el rival del Samsung Galaxy S8 y del iPhone 7s, aunque se lanzaría en las fechas de este último.

Nokia Z2 y Nokia Z2 Plus

También hemos oído hablar del Nokia Z2 Plus. De hecho, esta denominación nos lleva a pensar que también existirá un Nokia Z2. Lo que sabemos del móvil es que contará con un procesador Qualcomm Snapdragon 820. Es decir, un procesador de gama alta, pero de la anterior generación, de este 2016. Eso significa que sería un móvil con una idea diferente. Buenos componentes, aunque no tan actualizados, para ofrecer un móvil de alto rendimiento, algo más económico que los buques insignia. Un rival perfecto para los OnePlus, los ZUK o los Xiaomi de gama alta, por ejemplo, por su nivel de precios. La diferencia entre el Plus y el estándar podría ser únicamente el tamaño de pantalla.