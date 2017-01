Nueva versión de Pokemon GO permite a los jugadores escuchar música

Aunque esta corrección no se menciona en el registro de cambios que detalla la versión de actualización de Pokemon GO 0.55.0, los jugadores de todo el mundo ya han confirmado que existe y está funcionando según lo previsto.

Para poder escuchar música mientras juegas a Pokémon GO deberás instalar en tu smartphone Android la última actualización del juego que mantiene enganchados (con dificultades) a millones de jugadores alrededor del globo. Puedes hacerlo desde APKMirror.

Más novedades de Pokémon GO

Aunque todavía no hay información oficial en ese frente, se espera que una nueva actualización de Pokémon GO sigue añadiendo nuevas criaturas al título de Nintendo, siguiendo la estrategia que dio comienzo el mes pasado con motivo de la Navidad. También esperamos que Pokémon GO reciba varias actualizaciones importantes a lo largo de este año que terminen de cumplir las promesas de los desarrolladores que aseguran estar trabajando en un modo de jugador contra jugador y un sistema de comercio en el juego que permitiría a los usuarios intercambiar Pokemon y Huevos pokémon.