OnePlus 3T tendrá una cámara capaz de capturar fotos en RAW

OnePlus 3T con 128 GB

Y es que si bien el OnePlus 3T con una memoria de 64 GB es un smartphone de gran nivel, lo cierto es que comprarlo con una memoria de 128 GB es llegar a otro nivel superior, pues estaremos consiguiendo una memoria interna que difícilmente en algún momento llegaremos a completar. Y la diferencia de precio no es tan grande. Tengamos en cuenta que el precio del OnePlus 3T en su versión de 64 GB es de 440 euros. Su precio en la versión con memoria de 128 GB es de 480 euros. Es decir, tan solo gastararemos 40 euros más para conseguir el doble de memoria e irnos a una capacidad de almacenamiento realmente alta.

Esta versión del móvil estará disponible tan solo en uno de los colores, el gris oscuro, por lo que no podremos adquirirla en dorado. Sea como sea, hace tanto tiempo que esperábamos que esta versión estuviera disponible, que en realidad el color no debería ser un problema. Todavía menos relevante será para los usuarios que vayan a comprar este smartphone, pues es el típico móvil que compra un usuario avanzado en este sistema operativo, para el cual el color del móvil no suele ser tan relevante. Además de que el dorado sería precisamente para los usuarios que buscan algo diferente, y no tanto para los que han analizado a fondo las características del móvil a la hora de elegir teléfono inteligente.