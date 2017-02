Pokémon GO: Nueva actualización traerá batallas entre jugadores

La dinámica de juego de Pokémon GO, basada en la, supuso todo un acontecimiento. Una novedad destacada que atrajo y sedujo a millones de personas a las que mantuvo enganchadas durante meses. Sin embargo, una vez superados todos los retos propuestos por videojuego, el interés de los jugadores fue descendiendo gradualmente. Un problema que la empresa desarrolladora, Niantic, y Nintendo han intentado frenar con distintas actualizaciones con mejoras. Sin embargo, no han sido suficientes y ahora el CEO de la compañía adelanta en una entrevista dos grandes cambios que llegarán a partir de una actualización de Pokémon GO.