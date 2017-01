Pokémon Go presenta nuevos pokémones para San Valentín

Todos estamos de acuerdo en que Pokemon Go es uno de los juegos móviles más exitosos de todos los tiempos. El número de descargas ha ascendido a millones tan sólo unos días después de su lanzamiento, filtrándose en numeroso países antes de su desembarco oficial. Sin embargo, no es menos cierto que este éxito se ha desinflado peligrosamente por la ausencia de suficientes novedades que mantengan a los usuarios fieles al juego de Niantic, como los esperados nuevos Pokémon en Pokémon GO.

Teniendo en cuenta que aún a día de hoy hay millones de jugadores enganchados al juego, tanto Niantic Labs y Nintendo se han comprometido a actualizar el juego acercando las batallas entre jugadores y la transferencia de Pokémon como principales novedades que deberían aterrizar en el título para iOS y Android más pronto que tarde.

En el último medio año, Pokemon GO ha recibido numerosas características y mejoras, incluso permitiendo que algunos Pokémon de la región Johto estén disponibles a través de los famosos huevos que eclosionan a medida que recorremos diferentes distancias. Así lo afirma una publicación en el blog oficial de Pokémon Trainer Club, que anticipa la llegada de Pikachu, Cleffa, Igglybuff, Togepi, Pichu, Smoochum y Elekid, los nuevos Pokémon de Pokémon GO.

Más pokémon en Pokémon GO por San Valentín

Sin embargo, a pesar de la llegada de estos nuevos Pokémon a Pokémon GO, los jugadores siguen echando en falta los pequeños monstruos que completen la lista de los 100 Pokémon de segunda generación que se anunciaron hace días para el juego.