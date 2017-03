Pokémon GO se actualizará a Android 7.1, para acabar con las trampas

GPS Spoofing

Se denomina GPS Spoofing, y se trata de poder virtualizar nuestra posición GPS. Es decir, en vez de utilizar la localización GPS de nuestro móvil, nosotros decimos al smartphone dónde estamos. Esta función está disponible en Android para que los desarrolladores puedan probar sus aplicaciones en diferentes localizaciones. Por ejemplo, los desarrolladores de Uber querrán probar cómo funciona la app sin tener que moverse, al menos en las fases iniciales. Sin embargo, en Pokémon GO desplazarse es imprescindible para capturar Pokémon, visitar Pokeparadas, o atacar gimnasios. Incluso algunos Pokémon están solo disponibles en determinadas regiones. Salir a la calle y caminar es imprescindible, y eso convierte a los jugadores de Pokémon GO en personas más activas.

No obstante, gracias al GPS Spoofing, cualquier usuario puede visitar una Pokeparada, o estar caminando kilómetro tras kilómetro, sin tener que moverse de su casa. Hará falta un móvil rooteado para ello, pero es algo relativamente fácil de conseguir.

Hace tiempo que se pedía que Niantic acabara con esto. Pero no ha acabado con estos jugadores. Aun así, parece que pronto podría llegar su fin por Android 7.1. Y es que una actualización de firmware basada en esta nueva versión acabaría con el GPS Spoofing. Digamos que seguirá pudiéndose utilizar la localización simulada, pero solo para las apps que traten de utilizar estos datos. Para el móvil seguirán existiendo dos localizaciones, la simulada y la real. De esta forma, si el desarrollador de la app quiere usar la simulada, podrá usarla. Pero si el desarrollador solo quiere la real, la simulada no tendrá validez.

Eso sí, esto no será una solución real al problema actual de Pokémon GO porque aún habrá muchísimos usuarios con un móvil con una versión anterior del sistema operativo.

