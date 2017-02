Pokémon GO trae nuevas novedades para el Día de San Valentín

Pokémon Go se verá mucho más atractivo de lo que todos estamos acostumbrado en los próximos días, y es que hoy mismo da comienzo el periodo durante el que el desarrollador del juego celebra la festividad del amor por excelencia.

Con motivo de la festividad de San Valentín, los Pokémon rosados ​​como Chansey, Porygon y Clefable (la forma evolucionada de Clefairy) aparecerán mucho más a menudo de lo que suelen hacer. De esta forma ya puedes saber cuáles son los pequeños monstruos que más aparecerán en el juego durante estos días. Además, si quieres algún bebé rosa Pokémon en su lugar, el evento de San Valentín en Pokémon GO es el mejor momento para incubar los huevos del juego, ya que a lo largo de estos días serán más propensos a eclosionar en Cleffa, Igglybuff y Smoochum.

Pero no todo va a ser de color de rosa, nunca mejor dicho. Y es que según hemos ido indicando desde hace semanas, San Valentín era la fecha propicia para que los pokémon de segunda generación que faltaban por aparecer en el juego hicieran acto de presencia en Pokémon GO, pero por el momento no hay pistas algunas sobre el desembarco de las nuevas criaturas.

Más novedades del evento de Pokémon GO

Además de la invasión de especies rosadas, los jugadores de Pokémon GO podrán aprovechar estos días para conseguir el doble de caramelos cuando se capture, eclosione o transfiera un Pokémon al Profesor. Otra de las novedades activas durante el evento de San Valentín en Pokémon GO es la posibilidad de ampliar el tiempo de funcionamiento de los cebos durante estos días, pudiendo emplearse durante 6 horas en lugar de los 30 minutos habituales.

Si todavía eres uno de los jugadores de Pokémon GO que siguen fieles al título de Niantic y Nintendo y “mueres” por conseguir el mayor número de pokémon rosa posibles, puedes empezar a recorrer el mapa desde hoy mismo hasta el próximo día 15 de febrero, momento en que el evento de San Valentín en Pokémon GO toca a su fin.