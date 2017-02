Pokémon GO traerá una nueva actualización de pokémones

Llegan nuevos pokémon en Pokémon GO

La gente desarrolladora de este juego sabe perfectamente que no están pasando por el mejor momento, por lo que van a traer una nueva actualización que hará que sus jugadores lo quieran jugar mucho más. Ya comentamos hace unos días que la próxima actualización de Pokémon GO iba a traer cambios como las batallas y demás, pero hoy, os vamos a comentar los nuevos pokémon en Pokémon GO.

Pues sí, los pokémon de Johto van a llegar a Pokémon GO. Algunos como Chikorita, Cyndaquil o Totodile van a llegar al juego de móvil la semana que viene. Llegarán estos pokémon junto a 80 más de la región de Johto del juego Pokémon Oro y Pokémon Plata. También, llegarán los pokémon con diferente género.

Otras novedades que veremos en esta actualización es que llegarán nuevas evoluciones. Algunos de los pokémon que se descubrían en la región de Kanto, tendrán ahora la posibilidad de evolucionar. También, a la hora de encontrar un pokémon salvaje, tendremos nuevas animaciones que podremos ver, para no hacer el juego tan monótono.

También podrás personalizar aún más tu avatar, ya que tendrás una opción mucho más variada de ropa, tanto de camisetas, pantalones y demás. La última novedad que nos encontramos es que las bayas estarán más presentes en el juego, ya que tendremos la posibilidad de encontrar dos nuevas bayas que dará diferentes funciones a los pokémon.