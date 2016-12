Pokémon GO: Trucos para encontrar más pokémones con “Ingress”

Cómo encontrar más Pokémon con Ingress

Ya sabemos que Pokémon GO está lleno de Pokémon que para encontrar debemos localizar en el mapa, recorriendo la ciudad. Tenemos que movernos para encontrar de forma aleatoria los Pokémon que aparecen en el juego. Sin embargo, hay una forma de saber aproximadamente en qué lugares están los Pokémon que nos rodean. Y todo ello gracias a Ingress.

Si estás familiarizado con el juego, también de Niantic, sabrás que también se trata de un juego basado en la realidad aumentada, y que tenemos que desplazarnos por la ciudad. Tenemos que ir consiguiendo experiencia, puntos XM, que los encontramos en todo el mapa en forma de pequeños puntos azules. Pues bien, estos puntos azules en Niantic están siempre en el mismo lugar que los Pokémon en Pokémon GO. Así… lo único que tienes que hacer para saber dónde hay Pokémon a tu alrededor con precisión es ir a Ingress y visualizar el mapa. Donde encuentres zonas con tres puntos azules, es muy probable que en esa zona también haya una criatura en Pokémon GO.

Solo tenéis que ver la imagen que hay sobre este párrafo para entender en qué consiste este truco para Pokémon GO para localizar a más criaturas. Como veis, las zonas en las que hay algunos puntos azules, coinciden con las zonas en las que hay un Pokémon.

Así, Ingress se convierte en una aplicación imprescindible para todos los que no quieren andar sin rumbo en Pokémon GO. Este truco para Pokémon GO lo conocemos gracias a una investigación de PokemonGOHub.