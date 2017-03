Pokémon Legendarios y nuevas mejoras para Pokémon GO

Pokémon Legendarios

Pokémon GO revolucionó el mundo de los teléfonos inteligentes gracias a su sistema de juego que capta una grandísima cantidad de usuarios que por lo general no juegan videojuegos. Sin embargo, con el paso del tiempo el juego se ha hecho bastante monótono. Y esto ha hecho que muchos usuarios abandonen el juego. Niantic, la desarrollo del juego sabe que son necesarias actualizaciones con las que dar un nuevo impulso a Pokémon GO. Este año ya se ha lanzado la segunda generación de criaturas para Pokémon GO, pero eso no es suficiente. Según ha confirmado uno de los responsables del título, Pokémon GO recibirá antes de finales de este año 2017 a los esperados Pokémon Legendarios. No ha dejado claro cuáles el los primeros que llegarán. Parece que no llegarán todos a la vez. Sólo los primeros Pokémon Legendarios empezarán a estar disponibles antes de que acabe el año. Teniendo en cuenta que ya hay dos generaciones de Pokémon disponibles, eso significa que podrían llegar Moltres, Zapdos y Articuno; Mew y Mewtwo; o Raikou, Suicune o Entei… pero no todos a la vez.

Mejoras en Pokémon GO

No obstante, estas no serían las únicas novedades que llegarían al juego antes de que finalice este año. Uno de los objetivos clave es realizar un cambio total en el sistema de gimnasios. Hasta ahora sólo los jugadores más aficionados al juego participan el sistema de gimnasios pues son los únicos interesados en él. Sin embargo, es un sistema demasiado simple como para que de verdad puede ser interesante para cualquier usuario. Podemos esperar un cambio total en los gimnasios antes de que finalice el año. La idea es que para los usuarios sea interesante tratar de defender los gimnasios a lo largo de todo un día.

Por último, también se querría mejorar algo el factor social de Pokémon GO. Probablemente la idea es mejorar esto por medio del sistema de intercambio de Pokémon. Esto es algo que llegará porque se anunció hace tiempo. Y probablemente no habrá que esperar a finales de año. Aún así, en total serán tres las grandes actualizaciones que llegarán a Pokémon GO en 2017, por lo que podemos esperar un nuevo auge del juego a lo largo de este año.