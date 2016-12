Samsung Galaxy A3 de 2017, se develan nuevas imágenes

El programa de versiones Beta basadas en Android para el Samsung Galaxy S7 podría finalizar pronto, y que eso podía ser una clave para el lanzamiento de la actualización definitiva a Android 7 tanto para el Galaxy S7 como para el Galaxy S7 Edge. Y ahora podemos confirmar ya que el programa Beta finaliza hoy. Pero no solo Samsung ha comunicado la finalización de dicho programa de pruebas de firmware, sino que también ha confirmado que hay una fecha aproximada para el lanzamiento de la actualización oficial para el Samsung Galaxy S7 y para el Samsung Galaxy S7 Edge. Concretamente, será en el próximo mes de enero cuando recibiremos ya dicha actualización.

Eso significa que ya a partir de finales de esta misma semana podría llegar la actualización, porque no olvidemos que este domingo ya será enero, y ya estaremos en el año 2017.

Android 7.1.1 Nougat

Tal y como ya habíamos dicho la actualización a Android 7 para el Galaxy S7 y el Galaxy S7 Edge no estará basada en Android 7.0, sino que llegará ya basada en Android 7.1.1 Nougat. Hay que decir que las diferencias no serán demasiado notables por el hecho de que la personalización del smartphone ya hace que de por sí las novedades que llegan en Android no sean tan perceptibles. Pero además de eso, al no haber llegado ninguna actualización oficial anterior, las novedades serán las propias de cualquier actualización.