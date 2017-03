Samsung Galaxy A5 2017: si lo pruebas, te lo llevas

Luego de probar el Samsung Galaxy A5 2017 durante dos semanas (cortesía de Samsung Venezuela) lo describo como un todo terreno elegante (creado en colores inspirados en la naturaleza), resistente (unibody a base de metal y cristal 3D en su parte trasera) y minimalista. Desde sus selfies súper nítidas (la cámara frontal es de 16 megapíxeles con apertura de f/1.9); la posibilidad de utilizarlo bajo la lluvia (o sumergirlo hasta 1.3 metros) y jugar Need for speed proyectado, vía inalámbrica, hacia mi CurveTV Samsung, con una resolución impresionante y sin ningún tipo de saltos, me demostraron que este dispositivo de 5.2 pulgadas no sólo es un logro estético, sino que brinda potencia por largo tiempo, ya que la batería de 3.000 mhA rinde todo un día de uso extremo (tomar y subir videos a snapchat o Instagram, hacer fotos, navegar, escribir en la suite Microsoft Office, que descargas gratis de la Google Play y, finalmente, jugar proyectándolo al televisor).

Conectividad

Su conectividad es superior. La zona donde resido tiene, quizá, la peor cobertura de Digitel en la Gran Caracas. He probado con iPhone 6S, Asus Zenfone 2 laser y HTC M8 y apenas logro señal en la ventana de la sala… Durante estos 15 días pude hablar fluidamente en todo el apartamento. El teléfono se conecta directo al PC (con o sin el software Kies de Samsung) y en Mac, el Smart Switch le inserta drivers , que te permiten utilizarlo fluidamente para hacer copia de seguridad, restablecer o sincronizarlo con iTunes; y si sólo quieres cargarle música o películas, lo puedes hacer con la aplicación gratuita Android File Transfer. El Bluetooth reconoce y se conecta en segundos a cornetas y audífonos (y brinda un sonido superior con éstos, con buenos bajos), pero no logré conectarlo al reproductor BT de la Kía Sportage 2011, donde frecuentemente alterno equipos Asus, HTC, Blu y hasta un Moto G4 Play.

Pantalla y algo más

Todo luce brillante y nítido en la pantalla Súper Amoled de 5.2”: ver películas, leer, navegar, se hace cómodo en esa súper resolución, sin obviar que las fotos se ven profundas e intensas (anexo un par tomadas con el equipo, para la de la torta activé el Modo Comida). La cámara trasera de 16MP tiene diversos modos con sólo deslizar el dedo sobre la pantalla y su estabilizador hace que las fotos queden casi con calidad réflex. El sonido del equipo destaca y, con los audífonos que trae, la experiencia es inmersiva. El equipo se siente sólido al agarrarlo y el lector de huellas es más preciso y rápido que el de sus pares iPhone 6s y 7. Su característica de soportar agua y polvo extremo, lo hacen ideal para llevarlo a la playa o la montaña.

Los colores del A5 2017

Colores del A5 2017: black sky, gold sand (el que probé), peach cloud y blue mist

Características

Samsung Galaxy A5 2017

En caja: Samsung A5 2015, caragador rápido, cable USB C, audífonos, guía de uso rápido y clip para insertar / extraer el Nano-Sim

Procesador

Exynos 7870

CPU Cortex A53 a 1.9 GHz, octa-core

GPU ARM Mali-T830

Pantalla

Pantalla Súper Amoled de 5.2” (132.2mm)

Resolución: 1920×1080 (FHD) | 16 millones de colores

Cámaras

Cámara frontal (selfies) CMOS 16MP y apertura de f/1.9

Cámara principal CMOS 16MP con autofocus, apertura de f/1.9 y flash

Memoria

Interna de 32GB (23.1Gb disponible), expandible vía microSD (hasta 256GB)

RAM: 3GB

Redes

Doble SIM (Nano-SIM)

Compatible con en LTE con Digitel y Movistar (lo probé)

Infra

2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD

2G GSM

GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900

3G UMTS

B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)

4G FDD LTE

B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B17(700), B20(800), B28(700)

Conectividad

USB C (cable incluido y carga rápida)

GPS, Glanass, Beidou, Wi-Fi Direct, Bluetooth v4.2 (perfiles: A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP) , NFC

Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz

Audio y Video

Formatos de reproducción de Vídeo

MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

Resolución de reproducción de Vídeo

UHD 4K (3840 x 2160) @30fps

Formatos de reproducción de Audio

MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA

Sensores

Acelerómetro, Barómetro, Fingerprint, Giroscopio, Geomagnético, Hall, Proximidad, Sensor Luz RGB

Otros

Lector de huellas: más preciso y rápido que el del iPhone 6S/7

Resistente al agua (IP68 )

Especificaciones físicas

Dimensiones: 146.1 x 71.4 x 7.9mm

Peso (g): 159

Batería

No extraíble. 3.000 mhA

16 horas en conversación (3G) |53 horas reproducción de audio | 19 horas de video | Navegación: 13 horas (3G), 16 horas (LTE), 18 horas Wi-Fi.

Sistema

Android 6.02

Capa de personalización Touchwiz

Precio de lanzamiento

La tienda franquicia Samsung del Líder (otras sedes: San Ignacio, Tolón, Hatillo) nos indicó que no lo venderá sino hasta principios de abril. Mientras la tienda CLX del Sambíl Caracas ya lo tiene en pre-venta y el precio estimado es de Bs.1.500.000. En Amazon , desbloqueado, la oferta empieza en US$ 387 y en Mercado Libre en Bs.1.377.000 (al 12-3-2017)

Definitivamente, Samsung subió el listón en su línea de dispositivos gama media, el A5 2017 entrega tecnología y manufactura durable de lujo a un precio muy competitivo.

Información de Samsung sobre el A5 2017, aquí