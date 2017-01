Samsung Galaxy C7 Pro, se develan nuevas imágenes

La gama media de Samsung se sigue renovando año a año con nuevas generaciones de sus terminales más populares. Es el caso de la gama C, que incluso está recibiendo nuevos integrantes que complementan a los modelos principales. Es el caso del Samsung Galaxy C7 Pro, que será uno de los nuevos modelos que llegarán a esta gama C. Y hoy precisamente se han filtrado varias imágenes reales del Samsung Galaxy C7 Pro que nos muestran con más detalle el diseño de este nuevo phablet de Samsung.

Hace apenas un mes veíamos las primeras imágenes de este Samsung Galaxy C7 Pro, al menos las que supuestamente se habían obtenido en su paso por la TENAA en China, en las que podíamos ver su diseño, aunque no con tanto detalle como en las que se han filtrado hoy.

Ahora hemos visto nuevas imágenes que nos muestran el gran phablet de gama media que está preparando la firma coreana, y que podríamos ver presentado este mismo mes de enero. Son varias las imágenes reales del Samsung Galaxy C7 Pro las que se han filtrado, y en ellas podemos ver desde distintos ángulos y con bastante detalle el aspecto exterior de este teléfono. Una de estas imágenes muestra la pantalla de información del teléfono, donde se puede ver que se trata del “SM-C7010“, el Samsung Galaxy C7 Pro.

Sin duda la más llamativa es la que muestra la parte trasera del teléfono, en la que podemos ver la cámara acompañada de las antenas del teléfono. Estas aparecen en forma de línea horizontal que recorre toda la parte superior del teléfono y se une a la cámara con otra línea vertical. Sin duda es lo más interesante de todas estas imágenes, donde se puede ver una unidad de color dorado, a la que le acompañaría al llegar al mercado otras de color rosa dorado. En cuanto a sus características, para este Samsung Galaxy C7 Pro esperamos una gran pantalla de 5,7 pulgadas con una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles.

– See more at: http://www.movilzona.es/2017/01/07/nuevas-imagenes-reales-del-samsung-galaxy-c7-pro/#sthash.J57Tq8HS.dpuf