Samsung Galaxy S6 recibe la versión oficial de LineageOS 14.1

Desde sus inicios, CyanogenMod despertó un gran interés dentro de la comunidad de usuarios que siguen la Scene Android. Un firmware que prometió desde el principio una interfaz limpia como la versión nativa de Android, pero con su propia personalidad y carácter a la que se sumarían herramientas y aplicaciones propias. Todo ello bajo la premisa de aportar el mejor equilibrio entre rendimiento y autonomía, además de un continuo soporte para un cada vez mayor catálogo de modelos.

Versión oficial de LineageOS 14.1 para el Samsung Galaxy S6

A día de hoy, LineageOS toma el testigo de ese proyecto que inicialmente fue lanzado por Steve Kondik. Si bien a principios de año los inicios del nuevo proyecto fueron un caos total, a día de hoy el desarrollo y compilación de las versiones oficiales y no oficiales de LineageOS avanzan a buen ritmo. Tanto que hoy ya tenemos disponible la primera versión oficial de LineageOS 14.1 para el Samsung Galaxy S6. Si bien no habrá grandes variaciones respecto a las últimas versiones no oficiales, el soporte de la ROM personalizada estará auspiciado por los desarrolladores que promueven el proyecto.

Si estás interesado en la descarga e instalación de LineageOS 14.1 en el Samsung Galaxy S6, puedes encontrar toda la información en el hilo oficial publicado en XDA.