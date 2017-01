Samsung Galaxy S6 se actualiza a Android 7.0 Nougat

Samsung Galaxy S6, el siguiente con Android 7.0 Nougat

Si bien el Samsung Galaxy S7 es el móvil más relevante de todos los que tiene Samsung en el mercado, no podemos olvidarnos de un smartphone como el Samsung Galaxy S6, el primero en contar con un diseño de cristal, y un móvil que todavía hoy sigue siendo de gran nivel. De hecho, si eres uno de los usuarios que lo tiene, hay una gran noticia para ti, y es que el Samsung Galaxy S6 será el siguiente smartphone de la compañía en recibir la actualización a Android 7.0 Nougat después de los Samsung Galaxy S7. Lo sabemos porque dicha versión de firmware ya ha recibido certificación en la WiFi Alliance, y eso significa que la llegada de la actualización es inminente.

Ya sabíamos que este smartphone estaba incluido entre los teléfonos inteligentes de Samsung que recibirían actualización a Android 7.0 Nougat en la primera mitad del año 2017. Sin embargo, la primera mitad del año 2017 son seis meses, y no quedaba claro tampoco qué móviles tendrían prioridad. Ahora sabemos que el Samsung Galaxy S6 será el siguiente, probablemente por la cantidad de unidades vendidas.

De momento, eso sí, no hay referencias a una actualización para los Samsung Galaxy S6 Edge y Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Es muy probable que la actualización no tarde mucho más en llegar a estos dos smartphones, y más si tenemos en cuenta que el firmware para los tres móviles es casi el mismo. Es posible incluso que lleguen en fechas muy parecidas, y que podamos hablar ya de un lanzamiento próximo de Android 7.0 Nougat tanto para el Galaxy S6 como para las otras dos versiones. De momento, eso sí, solo hay una referencia oficial a la actualización a la nueva versión para el buque insignia básico del año 2015. Si tienes uno de estos, ya sabes que será el siguiente en actualizar, y que contará con todas las características que llegaron con Android 7.0 Nougat al Samsung Galaxy S7.