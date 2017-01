Samsung Galaxy S7 aún no recibe Android 7.0 Nougat

La llegada de Android 7.0 Nougat como actualización OTA para el Samsung Galaxy S7 y su variante de con pantalla curva, el Samsung Galaxy S7 Edge, se ha convertido en uno de esos momentos más ansiados de los propietarios del buque insignia de la firma. No en vano, el dispositivo se ha convertido en referencia del mercado por diseño y características, factores que han impulsado su compra y, por consiguiente, una masa de seguidores muy importante.

De ahí que la expectación por el aterrizaje del nuevo firmware, que promete grandes cambios y mejoras, sea máxima. Muchos de los propietarios de los modelos recibieron con agrado la noticia de que sus equipos recibirían el turrón de Google el próximo 17 de enero, aunque finalmente el despliegue de la OTA se adelantase prácticamente una semana

Primero para los Betatesters

El motivo parece sencillo, aunque no podemos aplicarlo como norma. Y es que, a partir de todos los comentarios y experiencias relatadas por aquellos que ya han recibido Android 7.0 Nougat en sus Galaxy S7, el patrón utilizado por el fabricante para elegir quién recibe la actualización OTA se centra inicialmente en todos los usuarios que se inscribieron en el programa de pruebas que se iniciaba hace unos meses. Finalizado el 30 de diciembre, con la quinta y última Beta de Nougat en sus smartphones, esos son los que parece que han comenzado a recibir la actualización en primer lugar.

Así pues, si te preguntas por qué aún no recibes la OTA con Nougat, seguramente sea porque no formaste parte del proyecto de software de prueba de Samsung. No obstante, no es una norma escrita dado que otros usuarios, sin pertenecer a dicha Beta, han recibido la mejora de software.