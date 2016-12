Samsung Galaxy S8 Plus llegará con una pantalla de 6 pulgadas

Samsung Galaxy S8 Plus

En primer lugar destaca el hecho de que se vaya a denominar Samsung Galaxy S8 Plus. Este apellido contrasta con el utilizado en algunas ocasiones, que es el de Edge. En realidad tiene lógica. Parece que todas las versiones del nuevo móvil van a contar con una pantalla curva, por lo que el apellido Edge ya no necesita ser utilizado. Además, el apellido Plus no es tan raro, pues ya antes en el pasado hemos visto tanto versiones Edge, como versiones Plus, y Plus Edge. Por supuesto, la llegada del Samsung Galaxy S8 Plus también confirmaría la existencia de dos versiones, y un más que probable Samsung Galaxy S8.

Pantalla de 6 pulgadas

La diferencia entre los dos móviles estaría en la pantalla, como es lógico. Uno contará con una pantalla más grande que el otro. El Samsung Galaxy S8 Plus será el más grande, y los últimos datos nos dicen que contará con un display de 6 pulgadas. Esto es algo menos de lo que hasta ahora se había dicho, y algo más de lo que hemos visto en todos los Galaxy Note hasta el momento. Se llegó a decir que se lanzaría un Samsung Galaxy S8 con pantalla de 5,5 pulgadas y otro con pantalla de 6,2 pulgadas. Pues bien, nada de eso según los últimos datos.

En realidad, el Samsung Galaxy S8 contaría con pantalla de 5 pulgadas, y el Samsung Galaxy S8 con pantalla de 6 pulgadas. Los dos contarían con un tamaño inferior al que vemos en móviles actuales con pantallas de este tipo gracias a que no existirían casi biseles. De hecho, el botón Home físico desaparecería.