Samsung Galaxy S8 reconfigura sus botones y tendrá auriculares AKG

El hardware y el software cambian

El Samsung Galaxy S8 presentará novedades tanto en software como en hardware en la edición de este año. El smartphone cambiará su aspecto al eliminar el botón Home que por lo general viene siendo algo característico de este smartphone, y que se encuentra bajo la pantalla. En esta ocasión no habrá botón, se prescindirá de este, y los botones de navegación pasarán a estar integrados en pantalla. Además, parece que la compañía dará la opción de que los botones de navegación sean reconfigurados, de forma que por ejemplo podamos cambiar la ubicación del botón retroceso por el botón multitarea. Algo característico de los Samsung es que el botón retroceso siempre está a la derecha del móvil, para que sea más fácil utilizarlo. Pero eso no es igual para un usuario zurdo, y no todos los móviles son iguales. Por ejemplo, los Nexus y muchos otros móviles cuentan con el botón retroceso a la izquierda, pues parece más intuitivo. Ahora ya no dependerá de Samsung, sino que serás tú mismo el que decida el orden de los botones en la barra de navegación.

Auriculares AKG para el Samsung Galaxy S8

No será la única característica novedosa en este Samsung Galaxy S8 que además también llegará con novedades con respecto a los accesorios del teléfono inteligente. El Samsung Galaxy S8 podría contar con auriculares de AKG. Dicha compañía forma parte del grupo HARMAN, especializado en sonido, que fue adquirido por Samsung. Incluir auriculares AKG sería una de las novedades. Son auriculares de mucha calidad, por lo que al comprar el móvil ya no estaremos solo comprando un smartphone, sino también accesorios de alto nivel.