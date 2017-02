Samsung Galaxy S8, se develan sus baterías

Misma capacidad que el año pasado

Si bien hasta ahora alguna información nos había dicho que los nuevos móviles contarían con una batería de capacidad superior, finalmente no será así, según afirman nuevos datos. Y estos nuevos datos parecen lógicos por varios motivos. Según se dice, el Samsung Galaxy S8 contará con una batería de 3.000 mAh, la misma que la del Galaxy S7, e inferior a lo que se decía, 3.250 mAh. La batería del Samsung Galaxy S8 Plus será de 3.500 mAh, no llegando a los 3.750 mAh de los que se había hablado.

Pero, son móviles mejores que los del año pasado, ¿verdad? Entonces las mismas baterías nos ofrecerían una peor autonomía, cuando se supone que debería ser mejor. Bueno, en realidad no es así. Los procesadores que se integran en estas versiones están fabricados en un proceso de 10 nanómetros. Más pequeños, con un consumo de energía más optimizado. Eso significa que con las mismas baterías, se conseguirá una autonomía superior.

A eso hay que añadir algunos factores más. Uno de ellos es que la autonomía de los anteriores Samsung Galaxy S7 ya era buena, por lo que tampoco era necesaria una mejora muy notable. Al fin y al cabo, una hora más de batería para un móvil que ya supera el día de autonomía no es mucho beneficio. Y más si tenemos en cuenta algo, y es que el Samsung Galaxy Note 7 presentó problemas por su batería. Probablemente Samsung prefiere evitar problemas con la batería del Galaxy S8, y más si el beneficio no sería muy notable.

Samsung Galaxy S8 y Samsung Galaxy S8 Plus

El lanzamiento de los dos móviles, el Samsung Galaxy S8 y Samsung Galaxy S8 Plus se espera para finales del mes de marzo. Aunque la llegada de los móviles a las tiendas no se produciría hasta el mes de abril. Sin duda, uno de los móviles del año.