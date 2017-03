Samsung Galaxy S8, tendrá más pantalla y más resolución

Más datos sobre el Samsung Galaxy S8

La nueva información proviene de Ming-Chi Kuo, analista de KGI Securities, quien ya antes ha publicado información acertada de los futuros iPhone, y que ahora habla sobre el futuro Samsung Galaxy S8. Ahora se confirman características que ya conocíamos, así como algunas novedades. Por ejemplo, la pantalla no será Quad HD, sino que la resolución de la misma será WQHD+, que es de 2.960 x 2.400 píxeles, siendo así una pantalla más nítida, algo que se agradece si tenemos en cuenta que es de un tamaño superior en el caso de las dos versiones del móvil. El Samsun Galaxy S8 contará con una pantalla de 5,8 pulgadas, mientras que el Samsung Galaxy S8 Plus contará con una pantalla de 6,2 pulgadas.

Siguiendo con las características multimedia, nos encontramos con que no habrá cámara dual. En principio se debería a que la tecnología no ha avanzado suficiente como para que los procesadores de imagen puedan trabajar bien con dos capturas. La cámara principal sería de 12 megapíxeles, mientras que la cámara frontal sería de 8 megapíxeles.

No nos olvidamos del procesador, que será un Exynos 8895, así como de la memoria RAM, que será de 4 GB. Además, serán baterías de 3.000 mAh y 3.500 mAh, respectivamente, para el Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus. Y no nos olvidamos del modo PC, que hará uso del puerto USB Type-C de nueva generación.

Múltiples versiones

Relevante para nosotros es el hecho de que llegarían hasta siete colores de este Samsung Galaxy S8. Difícil es creer que todos los colores estarán disponibles en todos los mercados. Los siete colores son el dorado, plateado, negro brillante, negro mate, rosa, azul, y lila.