Samsung Galaxy S8 tendrá un lector de huella dactilar

Samsung Galaxy S8, características confirmadas

Conector USB Type-C. Samsung pasa del microUSB que veíamos en el anterior Galaxy S7 al USB Type-C, y es lógico, pues nos ofrece muchas más posibilidades, entre ellas la de poder usar Samsung DeX.

Pantalla curva. No es una novedad, es típico ya en los móviles de Samsung. Pero en cualquier caso la pantalla curva es algo a destacar. Se habló de que podrían llegar dos versiones, una con pantalla curva, y otra con pantalla estándar. Pues no, ahora se dice, de nuevo, en esta información, que las dos versiones contarán con pantalla curva.

Audio jack. Sí, finalmente no se prescindirá de la toma jack, como en el iPhone 7, sino que el smartphone incluirá una clásica toma jack para auriculares, con la que poder usar unos auriculares estándar.

Adiós al logo de Samsung. No aparece ni en la parte superior de la pantalla, ni en la parte inferior, lo que nos lleva a otros dos detalles más.

Pantalla que ocupa casi todo el frontal. Ya sabíamos que competir con el Xiaomi Mi MIX sería uno de los objetivos. Con una pantalla que ocupa casi todo el frontal, será una de las características clave. Por cierto, no solo se ha prescindido del logo para esto.

Adiós al botón Home. No hay botón Home. Esto es raro y extraño. Lo lógico es que los botones queden virtual izados en pantalla, en la sección inferior.

Lector de huella dactilar. No obstante, lo más llamativo será lo que ocurre con el lector de huella dactilar. Dado que el botón Home desaparece, el lector de huella dactilar pasará a estar en la sección posterior del móvil, al lado de la cámara. Viendo la sección posterior de frente, quedará a la derecha de la cámara, por lo que no queda claro si será fácil de utilizar o no. Lo lógico es que si lo han probado sí sea así.

En cualquier caso, el smartphone se lanzará oficialmente en el mes de marzo, y será entonces cuando podremos confirmar de forma definitiva todas las características oficiales.