Samsung Galaxy S8 vs. Huawei P10 vs. Google Pixel vs iPhone 7 Plus

Samsung Galaxy S8 Plus, como el iPhone 7 Plus

Claro que, hay que tener en cuenta, que llegarán dos versiones del nuevo buque insignia de Samsung. El Samsung Galaxy S8 Plus será la versión demás bien. Y utilizando el mismo gráfico que nos permitía comparar el Galaxy S8, podemos ver que este nuevo Samsung Galaxy S8 Plus tener un tamaño muy similar al del iPhone 7 Plus. Pero habrá una diferencia muy relevante, y es que mientras que el móvil de Apple cuenta con una pantalla de 5,5 pulgadas, la pantalla del nuevo gran teléfono inteligente de Samsung será de 6,1 pulgadas.

El móvil será incluso más pequeño que el Nexus 6P, cuya pantalla era de 5,7 pulgadas. Eso significa que la relación diseño/pantalla será todavía más notable en el caso del Samsung Galaxy S8 Plus. Aún así, habrá que esperar a finales de marzo para confirmar todos estos nuevos datos, cuando se presenten oficialmente las dos nuevas versiones del buque insignia de Samsung.