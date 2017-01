Samsung Galaxy S8 y S8 Plus dejan ver su panel frontal

El panel frontal del Samsung Galaxy S8 y S8 Plus se filtra

El Galaxy S8, seguramente, se convierta en uno de los móviles más destacados de este 2017. Ha empezado el año muy bien Samsung, actualizando sus dos terminales de gama alta del año pasado, el S7 y S7 Edge, y dejándonos ver lo mucho que está trabajando en su siguiente terminal. Sabemos que tendrá una pantalla mucho más grande que el año pasado, y al parecer, tanto la versión normal como la versión Plus llegará con pantalla curva, o al menos nos lo deja ver estas fotos del panel frontal del Samsung Galaxy S8 y S8 Plus.

Según podemos ver en la imagen, los dos nuevos móviles de Samsung llevarán una pantalla curva. También podemos notar que en la parte superior tendrá un escáner de iris, como también lo tenía en el Note 7 y que daba un buen resultado. La primera foto que salió del Samsung Galaxy S8 se confirma con esta imagen, donde veíamos unos marcos casi ínfimos, pero no tan pequeños como en el Xiaomi Mi MIX, que son casi inexistentes. El tamaño entre los dos Samsung Galaxy S8 y S8 Plus no se distanciará mucho, y con el hardware, que tendrán el mismo, no habrá casi diferencias entre uno y otro.

¿Apostará Samsung solo por pantallas curvas en la gama alta?

Ya vimos en el Note 7 como Samsung dejó de apostar por las pantallas planas en esa gama por apostar por las pantallas curvas. Al parecer, esta línea de estilo la va a seguir implementando en la gama alta, sin posibilidad de conseguir un terminal de esta gama con pantalla plana. El panel frontal del Samsung Galaxy S8 y S8 Plus nos ha confirmado esta idea, así que ahora solo queda esperar si Samsung se atreve a incorporar estas novedades en su gama media.

De momento, con la presentación de los nuevos Samsung Galaxy A de 2017, no hemos visto un cambio de diseño muy grande, por no decir que casi no ha habido cambio, pero para el año siguiente quizá vemos el primer año en el que Samsung apuesta por las pantallas curvas en casi todo su catálogo de terminales.