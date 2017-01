Samsung Galaxy S8 y Samsung Pay Mini tendrá el asistente “Bixby”

Bixby en el Samsung Galaxy S8

De momento, solo referencias que sirven para confirmar la existencia oficial de productos que hasta ahora eran solo meros rumores, y que ahora cobran importancia. Uno de ellos es el asistente virtual con el que contaría el nuevo Samsung Galaxy S8. Se habló de él hace tiempo, un rival para Siri y Google Assistant. Se dijo incluso que acuerdos entre Google y Samsung podrían llevar a que este no se lanzara, pero parece que finalmente sí será así. El asistente virtual llegará. Probablemente aterrizará en el Samsung Galaxy S8, siendo una de las características más destacables del móvil. Y tendrá un papel muy relevante en lo que tiene que ver con los pagos móviles. Por ejemplo, parece que será posible decirle, “Bixby, envía 20 euros a Javier Muñoz”.

Samsung Pay Mini

No tan claro está el futuro de Samsung Pay Mini. Ya habíamos oído hablar de esta plataforma, pero poco tendría que ver con el Samsung Galaxy S8. Es posible que coincida la llegada de Samsung Pay Mini con el lanzamiento de una nueva versión de la plataforma de pagos, que a su vez sería anunciada con el nuevo buque insignia. Pero en realidad no tendría que ver con el móvil, porque Samsung Pay Mini estaría pensada para aquellos productos que no son de Samsung. Por ejemplo, podría integrar en las tiendas online como otra opción de pago adicional a las típicas pasarelas de tarjetas de crédito o PayPal.

Incluso quizás, como se habló en su momento, podría llegar como plataforma de pagos disponible para móviles que no sean de la compañía, lo que sería una gran noticia para todos los demás teléfonos inteligentes. Y esto sería especialmente relevante en España, donde Samsung Pay es la única plataforma de pagos que realmente tiene un buen funcionamiento, pues Android Pay no está todavía disponible, y Apple Pay acaba de llegar y solo tiene compatibilidad con algunas tarjetas.