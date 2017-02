Samsung Galaxy Tab S3 tendrá una pantalla SuperAMOLED y Android 7.0

Más características del Samsung Galaxy Tab S3

Acabado en metal, el Samsung Galaxy Tab S3 es un modelo que ofrece variante con conectividad de datos LTE, por lo que es posible estar conectado en cualquier lugar, y no le falta WiFi Dual Band y conectividad USB tipo C. Por cierto, que al tablet no le falta lector de huellas. Otras opciones del dispositivo que se deben conocer, son las siguientes:

Almacenamiento de 32 GB ampliables con tarjetas microSD de hasta 256 “gigas”

Cámara de 13 megapíxeles trasera, que permite grabar a 4K, y frontal de 5 Mpx

Batería de 6.000 mAh con carga rápida

Dimensiones: 237.3 x 169 x 6 milímetros

Peso: 434 gramos

Compatible con el estándar AKG de Harman

Ofrece posibilidad de utilizar el API Vulkan par Android

Detalles finales del Samsung Galaxy Tab S3

Como hemos indicado este modelo permite el uso de S Pen, por lo que su pantalla está preparada con la capa necesaria y, además, el stylus tiene una punta de solo 0,7 milímetros, por lo que es más preciso. Por cierto, que la herramienta de edición para PDFs se integra en el Samsung Galaxy Tab S3 (su nombre es PDF Annotation).

Aparte, el tablet es compatible con Samsung Flow, una funcionalidad que permite utilizar los sensores biométricos para realizar acciones interactivas, como el compartir el acceso inalámbrico e, incluso, el poder transferir distintos tipos de contenidos. Una posibilidad que se prevé como un estándar en los productos de la compañía coreana.