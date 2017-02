Samsung Hello sería el asistente del Samsung Galaxy S8

Samsung Hello

Samsung ha registrado ahora el nombre como marca comercial. La compañía ha esperado hasta ahora para registrar Samsung Hello, un nombre que podría resultar de lo más común, pero que tiene mucha más lógica en un asistente inteligente que el que conocíamos hasta ahora, y que era denominado como Bixby. Es verdad que Siri tampoco es un nombre muy común, pero lo cierto es que en este caso la compañía habría optado por denominar así al asistente inteligente.

Samsung Hello no será especialmente novedoso, sino que simplemente vendrá a ser un rival más para Siri y Google Assistant. Se dedicará a escuchar nuestras preguntas y tratar de plantear respuestas a estas.

Rival de Siri y Google Assistant

Samsung Hello podría tener algunas claves para tener éxito contra Siri y Google Assistant. Es lógico que será una opción más interesante que Siri para los usuarios que tengan un iPhone. No por nada, sino porque Siri no está disponible en los Samsung. Pero también ofrecerá ventajas con respecto a Google Assistant. Principalmente para los usuarios hispanohablantes. El asistente de Google no está disponible en español, mientras que Samsung Hello sí que llegaría siendo capaz de comprender ocho idiomas. Probablemente el español estará entre ellos teniendo en cuenta que es el segundo idioma más hablado del mundo, y que Samsung siempre ha dado una importancia clave a España en el lanzamiento de sus servicios (Samsung Pay llegó a España mucho antes que a otros países).

Veremos exactamente qué es Samsung Hello, si estará solo disponible en los Samsung Galaxy S8, y si es capaz de ofrecer más características que Google Assistant o Siri. Hasta ahora, hay que decir, estos asistentes inteligentes no han sido realmente útiles, por lo que habrá que ver si Samsung Hello es capaz de ofrecer algo realmente valioso con respecto a sus rivales.