Ulefone Power 2 tendrá el triple de batería que el iPhone 7

Ulefone Power 2

Este Ulefone Power 2, cuyas características técnicas todavía no se han confirmado al completo debido a que solo se han presentado las características principales de este móvil. Como es lógico por su nombre, algo por lo que destacará el smartphone será su batería. Y es que será de una capacidad de nada menos que 6.050 mAh. Eso significa que con esta capacidad de batería estará triplicando a la batería del iPhone 7. Es algo de lo más destacable, porque hasta los móviles con más batería del mercado suelen contar con una batería de unos 4.000 mAh, pero no más. Como es lógico, esto se traducirá en una autonomía muy alta para el teléfono inteligente, por lo que podremos utilizarlo durante muchísimas horas, e incluso varios días, sin tener que cargarlo.

En lo que respecta al resto de características técnicas de este Ulefone Power 2, nos encontraremos con un móvil que contará con una memoria RAM de 4 GB, y con Android 7.0 Nougat como versión del sistema operativo. De momento, no sabemos nada más, aunque ya son de por sí características destacables.

Si Ulefone quiere que el móvil tenga la máxima autonomía posible, su pantalla no superará las 5,5 pulgadas. Probablemente tampoco será más pequeño, porque para contar con una batería de tanta capacidad el móvil tendrá que ser grande. No obstante, la pantalla no contará con una resolución superior al Full HD, tanto por el hecho de que la compañía querrá que sea un móvil económico como por el hecho de que una pantalla de más resolución consumiría más batería.

Y en lo que respecta a su procesador, aunque no sabemos cuál será, no sería nada raro que fuera un MediaTek Helio P20, un procesador con un buen rendimiento, pero que se centra principalmente en la eficiencia del consumo energético. Lo más destacable, eso sí, será su precio, pues podemos esperar que esté en los 150 euros.