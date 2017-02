Umidigi Z Pro el nuevo rival del LG G6

Umidigi Z Pro

Quizás a algunos no les suene de nada el Umidigi Z Pro. Quizás os suene más el UMi Z. Y es que Umidigi es la nueva denominación que utiliza la compañía para sus smartphones, y que seguirá utilizando con el paso del tiempo. El Umidigi Z Pro es el nuevo smartphone que llega para convertirse en una versión mejorada de ese UMi Z anterior. El móvil destaca especialmente por ser el primer teléfono inteligente en integrar el procesador MediaTek Helio X27 de diez núcleos y de nueva generación, capaz de alcanzar una frecuencia de reloj de 2,6 GHz. Además de esto, incluye también una pantalla de 5,5 pulgadas con una resolución Full HD de 1.920 x 1.080 píxeles. No llega a ser Quad HD, pero lo cierto es que eso no es tan relevante teniendo en cuenta el resto de características técnicas de este teléfono inteligente.

Y es que este Umidigi Z Pro cuenta también con una memoria RAM de 4 GB, así como con una memoria interna de 32 GB que se podrá ampliar por medio de una tarjeta de memoria de hasta 256 GB.

Cámara dual de Sony

No obstante, si hay algo que destacar en este smartphone, eso es la cámara dual con la que cuenta. Se trata de una cámara dual con dos sensores de Sony de 13 megapíxeles. Uno de ellos es monocromo, por lo que sigue el mismo camino que Huawei en lo que se refiere a los móviles con cámara dual. Además de esto, la cámara frontal también es de alta calidad, pues integra un sensor de Samsung con una resolución de 13 megapíxeles. Y todo esto sin olvidarnos de algunos aspectos multimedia más, como es el caso del chip Hi-Fi con sonido de alta calidad que incluye el smartphone.

El Umidigi Z Pro llegará en el mes de marzo. La capacidad de la batería de este teléfono inteligente será de 3.780 mAh. Y el precio que tendría sería de unos 330 dólares, por lo que será un smartphone de gama alta, con un precio algo más reducido que el de los móviles equivalentes, pero aun así no siendo ni mucho menos un móvil barato.