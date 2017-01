Xiaomi Mi 6 estará disponible desde 06 de febrero

¿Xiaomi Mi 6?

Casi parecería un desafío que la compañía presentara este 6 de febrero el nuevo Xiaomi Mi 6. Lo sería porque, en realidad, había varios motivos para pensar que no es posible. Uno de ellos es que Xiaomi no está en su mejor momento, después de no haber anunciado los resultados de ventas del año pasado por haber sido demasiado bajos con respecto a lo esperado, y después de que Hugo Barra, uno de los máximos representantes de la compañía haya abandonado Xiaomi rumbo de vuelta a Estados Unidos. Otro de ellos es que, en teoría, el Xiaomi Mi 6 iba a contar con el procesador Qualcomm Snapdragon 835, y se dijo que este sería una exclusiva temporal del Samsung Galaxy S8, que no llegaría hasta el mes de marzo. Por este motivo muchos otros móviles de gama alta no se iban a lanzar antes de marzo. Y por último, utilizando como base lo anterior se creyó que el anuncio de que Xiaomi no estaría en el Mobile World Congress 2017 tendría que ver con todo esto, y que la compañía se quedaría de lado hasta que consiguiera ganar relevancia de nuevo, quizás en marzo o abril.

Xiaomi Mi 5S Plus Cámara

Pero no, parece que será al revés, y es que podrían ser los que presentaran el primero de los móviles con Qualcomm Snapdragon 835. Según se dice ahora, el 6 de febrero podría ser el día en el que se produzca el evento de presentación del nuevo Xiaomi Mi 6, el buque insignia de la compañía. El smartphone llegaría en tres versiones, tal y como ya os dijimos, dos de ellas con este procesador, y una otra con el MediaTek Helio X30. Sea como sea, un móvil de altísimo nivel, que competirá con los mejores, y que será toda una sorpresa si finalmente sí se acaba lanzado, tal y como se dice, el 6 de febrero.