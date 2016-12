Xiaomi Mi 6 tendrá tres versiones

Tres versiones con diferente procesador

El Xiaomi Mi 6 llegaría en tres versiones, algo que no parece extraño en una compañía que lanza un grandísima cantidad de móviles y que lanza variantes de cada uno de ellos cada pocos meses. Sin embargo, no hablamos de versiones que llegarán unos meses después como versiones más económicas o versiones más avanzadas, o versiones fabricadas con otros materiales. No. En realidad hablamos de tres versiones exactamente iguales del mismo móvil en las que solo variaría el procesador.

Estas tres versiones se llamarían Xiaomi Mi 6S, Xiaomi Mi 6E y Xiaomi Mi 6P. ¿Dónde estaría el Xiaomi Mi 6? Yo también me lo pregunto. Sea como sea, los rumores nos dicen que el Xiaomi Mi 6S sería el smartphone que contaría con un procesador Qualcomm Snapdragon 835. El Xiaomi Mi 6E sería el móvil que contaría con el procesador MediaTek Helio X30 de diez núcleos. Y el Xiaomi Mi 6P sería el móvil que contaría con el nuevo procesador de diseño propio Pinecone de Xiaomi, también de gama alta.

¿Cuál será mejor? Difícil de decir. Se cree que este último será el más premium de todos. Parece lógico si tenemos en cuenta que Xiaomi puede optimizar el rendimiento de su propio procesador al haberlo diseñado precisamente para este móvil. Probablemente la versión con el procesador MediaTek no será la mejor. Y la versión con el procesador de Qualcomm podría tener un problema, la fecha de lanzamiento.