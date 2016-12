Xiaomi Mi MIX blanco, ya está disponible

Xiaomi Mi MIX blanco

Y es que en realidad no es la primera vez que oímos hablar del Xiaomi Mi MIX blanco. Fue poco después de lanzarse el nuevo smartphone en una única versión de color negro cuando comenzaron a llegar datos sobre el posible lanzamiento de una versión en color blanco. Ahora no solo se dice que dicha versión pueda llegar, sino que se afirma que el teléfono inteligente ya estaría a la venta en esta nueva variante. De momento, eso sí, para nosotros es imposible localizar dicha versión en los distribuidores internacionales, aunque sí es cierto que alguna tienda ya cuenta con el Xiaomi Mi MIX blanco en su catálogo, pero que todavía no tiene disponibilidad del mismo.

En lo que respecta al propia smartphone, nos encontramos con un teléfono inteligente que no varía con respecto a su versión original, sino que sigue siendo igual, aunque cambiando el color de su diseño. Sí es verdad que hay una diferencia clave, y es el color del mismo. Y esto en realidad es muy relevante. Si hay algo que destaca especialmente en el Xiaomi Mi MIX es el hecho de que parece que su frontal está ocupado casi al comprado por la pantalla.

Según Lenovo, el ZUK Edge tiene un ratio de frontal ocupado por pantalla todavía superior. Sea como sea, lo cierto es que el Xiaomi Mi MIX en color negro tiene un acabado en el que es más difícil diferenciar dónde acaba la pantalla con el móvil apagado, lo que es una ventaja al comprar la versión en color negro. Perdemos esa característica con el móvil en color blanco, pero ya sabemos que hay usuarios a los que también les encanta esta versión, por lo que sea como sea, habrá que esperar, de momento, a que el Xiaomi Mi MIX blanco esté disponible en los distribuidores internacionales en esa nueva edición de color blanco.