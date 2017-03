Xiaomi Mi5S Plus su cámara está al nivel de la del Nexus 6

Paso de la cámara del Xiaomi Mi5S Plus por DxOMark

La prueba de DxOMark es una de las más exigentes que puede pasar la cámara de un teléfono móvil, en esta publicación están acostumbrados a tratar con cámaras profesionales, y como tal saben muy bien los puntos fuertes y más débiles de una cámara de fotos digital. Y en el caso de la cámara del Xiaomi Mi5S Plus no sale bien parada, incluso ha recibido una puntuación inferior a la del Xiaomi Mi5 original, con sólo 78 puntos, cuando se predecesor había cosechado anteriormente 79 puntos.

En el desglose de los puntos fuertes y puntos débiles de la cámara de este móvil que cuenta con cuenta con dos sensores de 13 megapíxeles firmados por Sony, con la ya tradicional configuración de un sensor de color RGB y otro de blanco y negro podemos encontrar varios factores. En el lado positivo se encuentra el gran rango dinámico en las imágenes con el HDR activado, así como los colores vivos en las fotografías con luz brillante de fondo. El auto enfoque también es muy estable y preciso, también y especialmente en condiciones de luz brillante, mientras que el flash aporta un agradable tono de piel en las fotografías con y sin fuentes adicionales de luz.

En el lado negativo de esta cámara se encuentra el sombreado de color en condiciones de luz artificial y en espacios abiertos. También que el HDR no estaba activado en algunas imágenes de alto rango dinámico, así como que muchos detalles se pierden en condiciones de luz brillante y en espacios abiertos. También se puede apreciar ruido y pérdida de detalle en las escenas con poca luz. Para terminar el último achaque de esta cámara dual del Xiaomi Mi5S Plus es la pérdida de color cuando se utiliza el flash en combinación con la luz artificial. Por todos estos factores la cámara del Xiaomi Mi5 Plus se posisiona en la tabla junto a cámaras de móviles de 2014 y 2015, como son los Nexus 6 y el HTC One A9.