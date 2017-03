Xiaomi Mi5s Plus: Su cámara está por debajo de la del Xiaomi Mi5

Recordamos que el Xiaomi Mi5s Plus presume de una cámara de fotos dual, que cuenta con dos sensores de 13 megapíxeles firmados por Sony, con la ya tradicional configuración de un sensor de color RGB y otro de blanco y negro pensados para captar más detalle en el color y consiguiendo una mayor profundidad.

Una de las principales razones esgrimidas por el sitio web para mostrar esta puntuación es que las características avanzadas de la cámara dual trasera, principal protagonista del Xiaomi Mi5s Plus, no están activados por defecto y ello afecta a las pruebas finales.

Pese a este problema, unido a un incómodo sombreado de color en condiciones de luz artificial y en espacios abiertos así como la evidente presencia de ruido y pérdida de detalle en las escenas con poca luz, la cámara del Xiaomi Mi5s se comporta bien en situaciones favorables. Dxomark afirma que el Mi5s Plus tiene buenas cualidades a la hora de tomas capturas fijas y presenta una alta calidad en las capturas HDR.

En lo que respecta a la calidad de las grabaciones de vídeo, la puntuación obtenida por el Xiaomi Mi5s Plus en este punto es de 74 puntos sobre 100. De nuevo los responsables de esta nota son la pérdida de definición cuando no hay una iluminación adecuada, con la aparición de ruido digital. No obstante el sensor es capaz de ofrecer colores agradables, un balance de blancos preciso y una buena reproducción de los detalles.