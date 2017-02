Ya se puede descargar la actualización de Android 7.1.2

Únete al programa beta si no quieres esperar por las imágenes de fábrica de Android 7.1.2

La otra opción que hay, en caso de que no quieras instalar estas imágenes de fábrica, es ir a la página de programa de betas de Google y te unas al programa, así, te llegarán todas las actualizaciones que estén disponibles de forma beta a tu dispositivo Nexus. Tenemos que recordar que, de momento, estas imágenes no están disponible para todos los dispositivos. Como vemos en la página oficial de Google, solo las podemos descargar para el Pixel, Pixel XL, y Pixel C. La siguiente imagen de fábrica que llegará será la del Nexus 6P, mientras que no tenemos noticia alguna sobre el Nexus 5X.

Estas imágenes de fábrica, al ser una versión beta, puede tener varios errores. Nos podemos encontrar algún que otro problema en el rendimiento o problemas con las conexiones Wi-Fi. También, hemos podido saber que en los dispositivos disponibles con esta versión, a veces, el Pixel Launcher da error, o no sale el icono de Ajustes rápidos.