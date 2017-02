Carlos Apitz, un venezolano que brilla en “cinco tiempos” con “New Pop” en Miami

El criollo sorprende al estado de Florida con una exposición en la que reune al Ávila, Frida Kahlo y Marilyn Monroe / Foto: El Nuevo Herald

Con su primera exposición denominada “New Pop” el venezolano Carlos Apitz resalta entre los numerosos artistas que hoy en día están residenciados en los Estados Unidos.

Se inició en el año 1980 como diseñador gráfico realizando sus primeros trabajos artísticos para el mercado. Sin embargo, tiempo después detuvo esta rama para adentrarse en las ilustraciones en el gremio comercial, fundando de esta manera el primer departamento computarizado en la ciudad de Caracas, en 1987, contando con tan solo una maquina Mac 512 que para los meses se multiplicaría en seis computadoras para la agencia.

Según comentó a Analítica.com, para la época su agencia fue la primera en facturar, tomando por sorpresa a todo el equipo creativo. A partir de ese instante se iniciaron las denominadas “ganancias por comisiones”, debido a los innumerables diseños vendidos.

En el año 1991 decidió independizarse y así dio inicio a un recorrido de charlas y clases particulares a grandes empresas que actualmente no existen en Venezuela. Enfatizó que hoy por hoy “muchas de las personas que trabajaron a mi lado ya tienen sus propias empresas, gracias a Dios”.

Para el año 2002-2003 fue contratado por la empresa de los jugos Yukery para la realización de la imagen principal al mercado infantil, siendo un cuervito el resultado del proyecto, llevando por nombre Blue. No obstante, años después fue elegido, nuevamente, como creador de la imagen de los jugos Del Monte diseñando en esta oportunidad a Monty, un divertido pájaro verde.

Otra de sus habilidades al momento de darle rienda suelta a su pasión, es la elaboración de las caricaturas, lo que dio mucho de qué hablar en las redes sociales ya que la mayoría de ellas emitían un mensaje de algún venezolano. Sin embargo, por motivos políticos y económicos detuvo el arte durante aproximadamente 5 años, lo que al tiempo lo obligó salir de su natal tierra.

Actualmente, Apitz se enfoca en un nuevo estilo, siendo este el arte pop moderno con mucho colorido e incorporándole un poco de estilo cinético.

El pulmón de Caracas

Con más de 30 años de experiencia en este medio, Carlos Apitz se reinventa con “New Pop”, una exposición en la que reúne más de 20 obras, incluido uno de los cuadros más característicos de su carrera, inspirado en el cerro Ávila De hecho, la obra se llama “El Ávila en cinco tiempos”. “Si miras con detalle la montaña del Ávila, verás que en la mañana tiene un color, al mediodía tiene otro color, en la tarde tiene otro color, en la noche tiene otro color y en la madrugada ya casi para amanecer tiene otro color (…) entonces, en vez de realizar cinco cuadros con la misma montaña pero con distintos cielos, decidí realizar una solo imagen con cinco tiempos”, manifestó.

“Cuando llegué a la Florida pude darme cuenta de lo indispensable que era para mí tener una montaña alrededor, ya que aquí todo es plano y yo estoy acostumbrado a las montañas de mi tierra, en este caso de Caracas”.

En la exposición tambén se pueden encontrar retratos de las famosas Frida Kahlo, Jacqueline Kennedy y Marilyn Monroe, siendo esta última una de las preferidas por el pintor, ya que manifiesta ser un admirador de su belleza, por lo expresiva que podía llegar a ser la recordada sex symbol.

La muestra está ubicada en la Galería Adelmo, incrustada en un reconocido barrio cubano de la Florida. “Ha sido tanta la aceptación de la gente que en la primera etapa de este proyecto tuvimos que cerrar las puertas, porque no entraban más personas al lugar; es por ello que decidimos extenderla un mes”, afirmó Apitz.

En cuanto a la actual situación de los venezolanos, como inmigrante en los Estados Unidos, Apitz explicó que “muchos que se han ido de Venezuela como profesionales, llegan a la Florida para realizar cualquier tipo de trabajo y es difícil esta situación, porque lamentablemente aquí (EEUU) no podrás ejercer tu carrera. Ya he tenido muchos casos que me han tocado la puerta y es triste ver todo esto”.

Sin embargo, hizo énfasis en que la mujer venezolana resalta en cualquier lugar del mundo, por lo elegante y presentable que suele ser, en cualquier ámbito de la vida.