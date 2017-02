El aeropuerto Simón Bolívar se encuentra entre los peores 10 del mundo

Todas las ciudades se esfuerzan por tener una “puerta de entrada” más grande y más alta que la del vecino, sin embargo no siempre toman en cuenta hacerlas confortables para quienes tienen que sufrirlas. Por supuesto, hablamos de los aeropuertos, y las instalaciones de nuestra principal puerta de entrada, el aeropuerto internacional Simón Bolívar, deja mucho que desear. O al menos así lo expresan los viajeros del mundo.

The guide to sleeping in airports es una página que está en la web desde 1996, y en la que los usuarios envían informes sobre la calidad de aeropuertos de todo el mundo. Empezó siendo una web de mochileros y viajeros con poco presupuesto que compartían información sobre cómo dormir gratis en las terminales para ahorrarse una noche de hotel, y ha terminado por convertirse en la más completa e hilarante despensa de información sobre los lugares donde los viajeros pasan más tiempo del que quisieran, reseña el diario El País.

En un top 10 de los “Peores aeropuertos del mundo de 2016”, un conteo que la web viene realizando desde hace algunos años, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, estado Vargas, Venezuela, ocupa la 8va posición, y aquí un usuario resume la situación:

Alguna vez fue de los mejores aeropuertos de toda América. Luego una plaga de corruptos tomó la nación, y wham, hundió todo hasta el fondo del abismo más oscuro.

Para determinar qué hace al “peor aeropuerto del mundo”, el equipo de The guide to sleeping in airports tuvo en cuenta asuntos como el confort de las instalaciones, la existencia de zonas de descanso y asientos suficientes, la restauración, la gentileza y prestancia del personal de inmigración y de seguridad, la atención al cliente o la limpieza de los baños.

En el caso del Simón Bolívar, los viajeros están consternados por el hecho de que este aeropuerto parece haber renunciado a cualquier esfuerzo de modernización, abandonandolos a su suerte en un ambiente caliente, caótico y sin sillas. Por desgracia, los baños aquí están, a menudo, cortos de suministros -demasiado-, ya sea por falta de agua, papel higiénico, o ausencia de limpieza. La seguridad de la terminal y del equipaje es otra queja importante, luego de que la mayoría de los viajeros adviertan que las bolsas sin embalar están “maduras para la cosecha”. Como mínimo, recomiendan tomar previsiones por cinco horas para hacer una escala debido al mal funcionamiento de los servicios logísticos que gestionan equipajes y conexiones.

Servicios / Instalaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar

Salas de Pay-per-use ($)

WiFi gratuito

Opciones de comida las 24 horas ($)

Guardaequipajes ($)

El también conocido como aeropuerto de Maiquetía -también criticado por los locales-, comparte las críticas con aeropuertos de Uzbekistán, Grecia, e incluso de Inglaterra, en una lista encabezada por el Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz, en Arabia Saudí; el Aeropuerto Internacional de Jubba, Sudán del Sur; y el Aeropuerto Internacional de Port Harcourt, Nigeria.