Expo Bazar Kairos celebra el amor con edición cupido

Kairos, la expo bazar de los emprendedores de Venezuela realizará su su primer gran evento en Caracas, para dar inicio a la temporada 2017, con la edición especial Cupido, a pocos días de celebrarse el Día del Amor y La Amistad, en las instalaciones del Hotel Pestana Caracas, el venidero Domingo 12 de Febrero, a fin de ofrecer un variado menú de opciones, para obsequiar a ese ser especial, en nuestras vidas, así como para amigos, amigas. Con la animación de José Padrón, conductor de la exitosa sección “El Show Está En La Calle”, de Súper Sábado Sensacional.

Y es que en un mismo lugar, se podrán encontrar diversos productos de diferentes rubros desde moda, accesorios, diseño, arte, hogar y más, como el gran bazar que congrega a los emprendedores, por excelencia, para impulsar el talento nacional, pues en el marco de una gran vitrina, pequeños y medianos empresarios exhibirán sus creaciones, para deleite de los visitantes, que además podrán disfrutar de la más suculentos postres. Una ocasión especial para disfrutar en un ambiente confortable pleno de seguridad, con música y sorteos para todos los gustos.

Kairos In, surge de la idea de dos empresarias venezolanas madre e hija, que deciden apoyar iniciativas de emprendimiento, con el fin de ampliar o mejorar sus proyecciones comerciales. Una de las maneras de hacer equipo es organizando Exposiciones y Bazares de alto prestigio teniendo siempre presente la comodidad y la seguridad para todo público en general, brindando oportunidades de negocio y comercialización de diversos productos para darse a conocer, de una forma original y amena.

Desde sus inicios en el año 2013, en la ciudad de Barquisimeto, Kairos In ha organizado 17 ediciones de bazares, reuniendo 70 expositores en los rubros de moda, accesorios, belleza, orfebrería, hogar, diseño, arte, repostería, etc Luego ha extendido su radio de acción a nivel nacional, en ciudades como Maracaibo, Cabimas, Coro, Punto Fijo, Acarigua y Valencia. Ya durante el año 2014, realizaron 12 exposiciones. Y en el 2015 se expanden a Panamá, para continuar con el objetivo de apoyar al talento creativo y a todos los emprendedores que deseen dar conocer su marca, imagen o producto. Vale señalar que, en cada una de las ediciones de sus bazares, Kairos In cede un espacio para Fundaciones, y de esa forma, estas instituciones recaudan fondos para sus diferentes causas y actividades.

Expo Bazar Kairos, en su edición especial Cupido en el Hotel Pestana Caracas, en la Primera Avenida, Urbanización Santa Eduvigis, Av Santa Eduvigis, el Domingo 12 de Febrero.

Para conocer más de cerca la iniciativa de Kairos In, y saber las fechas de las próximas expo bazar, acceder a Instagram: @Kairos_in y dirección de correo: kairoscain@gmail.com