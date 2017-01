Los mejores memes que dejaron los Golden Globes

Como toda ceremonia, los Golden Globes dejaron su buena dosis de humor en las redes sociales. Estos son algunos de los memes que surgieron gracias a los galardones que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood:

La actriz Ruth Negga llegó luciendo un vestido de Louis Vuitton que tenían un diseño futurista. Esto inspiró a un usuario para hacer referencia a “Metrópolis”.

Natalie Portman eligió un vestido amarillo, look que muchos alagaron. Otro en cambio, dijeron que se parecía a las muñecas que han sacado de Emma Stone personificando a Bella, de “La bella y la bestia”.

Why does Natalie Portman look like that creepy Belle doll #GoldenGlobes pic.twitter.com/NlRpR1Xn8N

Cuando los fans de “Stranger Things” se enteraron que la serie no ganó, comenzaron a hacer varias publicaciones en forma de reclamo.

Lo mismo ocurrió cuando perdió Winona Ryder.

Y no faltó quien insinuó que en el champagne hizo de las suyas con Emma Stone.

Cuando Meryl Streep dio su discurso de confrontación a Donald Trump, algunos lo imaginaron redactando su respuesta desde la computadora.

Donald Trump is feverishly working on his Twitter rebuttal to Meryl Streep as we speak. #GoldenGlobes pic.twitter.com/kGhw7AvOqz

— VisuallyBetter (@Isuckatpicking) January 9, 2017