Maduro dirigió un mensaje en inglés a Donald Trump

Este viernes el mandatario Nicolás Maduro, mandó un mensaje en inglés al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante su arenga en una concentración después de una marcha “antiimperialista”.

“Open your ears. Don’t let them come to you, Mr.Trump” (abre tus oídos. No dejes que ellos lleguen a ti), dijo en inglés al magnate y agregó “te lo digo en inglés para que nadie te lo traduzca”.



El gobernante criollo reiteró que busca un diálogo con el actual gobierno de Estados Unidos, aunque admitió que tiene diferencias políticas con la gestión de Trump y que rechaza la construcción del muro que este pretende construir en la frontera con México.

Maduro señaló también que espera que el gobierno de Trump cambie su política intervencionista y que se derogue el decreto impuesto por Barack Obama en el 2015, en el cual calificó a Venezuela como una amenaza poco usual pero extraordinaria.

“Ojalá un rayo de luz llegue a la Casa Blanca y Trump, como presidente, se atreva a cambiar la política fracasada intervencionista contra Venezuela”, sentenció.