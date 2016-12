Martha Rosenthal firma con The Little French para la publiación de nuevos libros

En este 2016 tuvo mucho éxito con su publicación Enseñanzas de los Viajeros del Universo, Tomo I y en el año próximo viene con otras sorpresas para sus lectores

La fundadora del Centro de Investigaciones Planetarias (Ceinpla) y articulista de la sección Parapsicología de Analítica.com, Martha Rosenthal, anunció su firma con The Little French para nuevas ediciones.

El convenio se cerró el pasado 22 de diciembre, “firmé dos nuevos contratos con The Little French. Uno de mi nueva obra, ya en preventa en Amazon, y el otro será una sorpresa para todos, pues me llevará a exponerme a través de videos en Japón, Inglaterra, Alemania y la totalidad de Estados Unidos”.

Rosenthal dijo sentirse muy feliz con estos nuevos contratos y aseguró que su relación con la empresa cada vez se afianza más, pues ya son seis años de convenios exitosos.

La fundadora de Ceinpla, escuela de parapsicología y crecimiento evolutivo, con 24 años de fundada en Caracas, ya tiene más de ocho libros publicados que han tenido record de venta en Amazon.

En este 2016 tuvo mucho éxito con su publicación Enseñanzas de los Viajeros del Universo, Tomo I y en el año próximo viene con otras sorpresas para sus lectores y quienes la siguen a través de sus actividades.

Leer también:

-“Quienes creen que el único planeta habitado es la Tierra, no han leído la Biblia”