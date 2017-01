Periódico The New York Times sufrió un ciberataque en Twitter

El periódico estadounidense The New York Times denunció este domingo un ciberataque a una de sus cuentas en Twitter desde la que se publicaron varios mensajes no autorizados.

“Hemos borrado una serie de tuits publicados esta mañana desde este cuenta sin nuestra autorización y estamos investigando lo ocurrido”, dijo el periódico neoyorquino desde su cuenta @nytvideo.

We deleted a series of tweets published from this account earlier today without our authorization. We are investigating the situation.

