Predicciones de las Runas 2017: El renacer nos espera, dependerá de nosotros no rendirnos nunca más

Los principios morales y la honestidad se levantarán, dando nacimiento al nuevo venezolano

Por Yajaira Zamora Mora

@yajairazamora

Año 2017, año en el que nuestra amada Venezuela caerá herida de muerte. Llegamos al caos total, experimentaremos todo tipo de humillaciones. Según la lectura del I CHIG, caímos al fondo del pozo. Esto nos quiere decir que el Gobierno seguirá actuando con sordera ante la crisis. Un viraje en el destino de los rojos los benefició y fortaleció en estos últimos dos meses del año 2016.

Esta Runa nos habla de crueldad y de una situación que seguirá detenida. En el mes de Enero se verá el fracaso absoluto del dialogo entre la MUD y el Gobierno. Su mensaje más profundo nos dice que dejamos escapar las ventajas del momento, oportunidades perdidas.

Quizás incluso pudiera parecer que nuestra propia fuerza está siendo utilizada contra nosotros mismos. Una especie de encantamiento nos bloquea en la acción.

Una fuerza oscura y de baja frecuencia nos atrapa por momentos experimentando una gran decepción o fracaso.

La injusticia seguirá galopando por todo el territorio nacional. El pueblo que ellos mismos armaron, los pranes y las mafias seguirán peleando por sus territorios. Será una batalla campante entre las mafias. Así, que lo que pasó en Ciudad Bolívar, volverá a repetirse, ahora en otros estados fronterizos. Es importante que estén atentos a estos atropellos.

La desenfrenada inflación seguirá dando golpes al colectivo en general. El dólar seguirá su alza a cifras jamás sospechadas. La desolación y desesperanza se hará sentir. Los vertederos de basura se harán populares en la búsqueda de alimentos. Una nueva tarjeta de racionamiento se pondrá en vigencia, generando más golpe al pueblo en general.

La hambruna y desamparo levantará al bravo pueblo. Se activará la calle, esta vez sin apoyo de nadie, solo de la Providencia Divina.

El mensaje oculto de las Runas nos dice: La gloria y el deshonor ocurre en forma temporal, un hombre sabio debe aguardar la disipación de las influencias maliciosas.

Numerológicamente estamos frente a un año 1, ya que la sumatoria del 2017, nos da 10, por lo tanto nos encontramos frente a un año de renovación, revaluación y restructuraciones profundas, de cambios desde los cimientos, desde las bases.

Los principios morales y la honestidad se levantarán, dando nacimiento al nuevo venezolano. El renacer de una nueva patria nos espera, solo dependerá de nosotros actuar y no rendirnos nunca más. Aprendimos la lección, la patria nos lo reclama. Estamos frente a un nuevo ciclo, el numero 1 representa el liderazgo, nuevos líderes resurgirán.



Para mediados del 2017, el país caerá en la peor de las crisis dando paso al desmoronamiento del Gobierno, y su caída no tendrá vuelta atrás. Ya no tendrá apoyo de su gente. Los ciudadanos ya no creerán en nadie, ni en opositores que representan a la Mesa de la Unidad Democrática ni a miembros del Gobierno.

Un gran éxodo de colombianos retorna a su país. Volveremos a tener apoyo de ex-presidentes. Se unirán muchos países, tanto del continente americano y europeo, en pro-ayuda de Venezuela.

El liderazgo de la mujer venezolana se hará sentir, levantando la moral de los ciudadanos. Meses muy difíciles nos esperan, debemos tener fortaleza y mucha fe.

Runa: La Fe y la Esperanza

Un salto en el destino nos espera con favorables resultados. En su simbolismo representa la verdadera esperanza, un presente lleno de posibilidades. El Ave Fénix renace de las cenizas, resurge Venezuela, se levantará ante la peor crisis moral, social, económica y civil que haya sufrido. Su vuelo a la libertad, al progreso y a los cambios definitivos dará sus frutos. Nos aguarda un tiempo preñado y vacío, pues solo dependerá de la voluntad de sus hijos (los venezolanos).

Nos aguarda la fuerza y la confianza de un potencial sin diluir. Tu más alto bien y todos tus sueños fértiles están contenidos en estas Runas. A menudo, esta lectura nos pide un acto de valor equivalente a saltar al vacío con las manos vacías. Es una prueba directa de fe, que nos recuerda que los obstáculos del pasado bien podrían convertirse en las puertas que abren hacia nuevos principios. Estamos frente al final de un ciclo desbastador y a una apertura positiva definitiva, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. No será fácil, pero es la única oportunidad que nos queda.

La guía luminosa de la inteligencia nos encamina hacia nuevos amaneceres. El poder de la inteligencia va a manifestarse para emprender la acción con claridad. Sólo de nosotros dependerá que estas predicciones se cumplan.

Después del fuego, la tierra se reabastece; después de la tormenta el aire es claro y vuelve la calma. Tratemos de observar la destrucción como una lección de vida que jamás podrá volverse a repetir. Muchas vidas fueron apagadas en este nefasto proceso. Jóvenes que por un sueño de libertad perdieron sus vidas. Venezolanos que fueron víctimas de expropiaciones, les arrebataron sus tierras, negocios. Familias que fueron dividas.

Un Gobierno que trató de cegarnos con el odio y resentimiento. Pero por mucho que lo intentaron, no pudieron robarnos nuestra verdadera esencia. Pretendieron ignorar la verdad, pero la luz se manifiesta para el bien, la expansión fundamental de los principios esenciales y la dignidad de un pueblo maltratado y humillado que despertó.

Nos tocó duro este aprendizaje, pero estamos listos para un cambio profundo y dejar atrás patrones existenciales inservibles. Ahora nos disponemos a un renacimiento, a un cambio fundamental de bien y progreso.

El espíritu del venezolano se mantuvo fuerte como el roble, inquebrantable. Somos un país noble, generoso, apacible, amigo, alegre, sincero, abierto. Y eso, eso nadie nos lo podrá robar, quitar, ultrajar. Por tal razón, no olvidemos que juntos haremos de nuestra amada Venezuela, el mejor país del mundo, el país que merecemos vivir y lo conduciremos a un renacer de patria, y eso es lo que viene, tengan toda la seguridad.

¡Renace Venezuela! Así la visualizo, así lo decreto. Amén.

*Experta en Mancias, Parapsicóloga, Maestra Reiki, Canalizadora y Líder Planetaria.

