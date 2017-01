Víctor Moreno: “Yo me metí en la cocina por glotón”

Cuando este chef comenzó en la industria gastronómica, por su mente no pasaba la idea de ser un hombre reconocido en los medios. “Lo hice porque me gustaba comer”

Víctor Moreno es un perfecto ejemplo de lo que es ser caraqueño: acelerado y trabajador. Y como buen caraqueño, esa forma de ser va a acompañada de una buena dosis de humor. Este chef, uno de los más reconocidos de la gastronomía nacional, se estrenó el año pasado como dueño de su propio restaurante: Moreno, ubicado en el centro comercial Altamira Village. Allí, en medio de ese ambiente tropical y cosmopolita que ofrece el local, confiesa entre risas: “Yo me metí en esto (la cocina) por glotón”.

Es que cuando tenía doce años, Moreno supo que quería ser chef, “porque me gustaba comer” y comprendió que estar en medio de un lugar en el que pudiese degustar lo que quisiera era algo apetitoso.

A los quince años empezó a tocar puertas en locales de comida. “Comencé siendo ayudante del reconocido chef Edgar Leal y en paralelo recibí clases en una escuela de cocina”. Luego, a sus diecisiete ingresó a la primera promoción del Centro de Estudios Gastronómicos (CEGA), institución que más adelante le concedió una beca para formarse en España.

Con el tiempo, Moreno se vino al continente americano, pero antes de regresar a Venezuela para encargarse del CEGA, pasó por Perú, México y Colombia, lo que le permitió tener una visión universal de la cocina.

De cada uno de esos países, aprendió lo siguiente: “La calidad de los alimentos lo es todo”. Por eso, desde hace cinco años comenzó a hacer los trámites necesarios para crear su local. “Acá ofrecemos comida contemporánea y cosmopolita, porque los venezolanos somos así”.

Rostro mediático

Moreno es un hombre de medios. De hecho, durante diez años formó parte de la revista matutina Portada’s (Venevisión), estuvo dos temporadas en Elgourmet y cuatro en Cosmopolitan TV.

Además, junto a su padre (el historiador Víctor Moreno Duque) conduce el espacio Geografía del Paladar, en Unión Radio, y ha escrito para la revista Bienmesabe.

Sin embargo, a pesar de tener un nivel de proyección tan alto, “no creo mucho en la fama. De hecho, me parece que un famoso que no tiene un montón de dólares guardados en una cuenta es un famoso incompleto”. Más bien es enfático en decir que “el que trabaja, no come” y que cada quien debe salir a la calle todos los días para ganarse la vida.

Ese ha sido su enfoque desde que empezó en la industria, lo que le ha ayudado a mantener el rumbo. ¿Cuál es su próximo peldaño? Hay que seguirle el rastro para saberlo.