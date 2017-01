Abre Semana de la Moda de Berlín con especial atención a la moda sostenible

Modelos lucen creaciones de la firma alemana Riani/ Foto: EFE

La Semana de la Moda de Berlín abrió este martes sus puertas en su nueva ubicación, los antiguos grandes almacenes Jandorf, con el desfile de la diseñadora alemana Dorothee Schumacher y de nuevo una especial atención a la sostenibilidad.

Alrededor de setenta jóvenes promesas y diseñadores consagrados mostrarán hasta el viernes sus creaciones para la temporada otoño/invierno 2017 en el marco de la “Mercedes-Benz Fashion Week Berlín”, tanto en esa ubicación como en el centro de exposiciones Collectors Room.

Entre los rostros famosos del panorama alemán destaca también el de Cathy Hummels, esposa del jugador del Bayern Múnich, el internacional Mats Hummels, que el viernes presentará su primera colección propia para la firma The Mercer NY.

Entre los diseñadores figuran, además, marcas como Lena Hoschek, Riani, Rebekka Ruétz, Ivanman, Marcel Ostertag, Ewa Herzog, Michael Sontag, Vladimir Karaleev, Anne Sofie Madsen, Brachmann, Atelier About, Philomena Zanetti y Dawid Tomaszewski.

En tanto, más de 3.500 expositores tendrá oportunidad de presentar sus colecciones en las diversas ferias de la semana de la moda, repartidas en distintos espacios de la capital alemana.

En las diferentes pasarelas podrán verse desde diseños de alta costura hasta moda sostenible y cortes urbanos, tanto prendas únicas como colecciones.

La moda ecológica cobra cada vez más importancia, como puede verse en eventos como la feria especializada Greenshowroom, centrada en el segmento de la alta costura y los accesorios, y la Ethical Fashion Show, que presenta moda urbana e informal.

Ambas ferias hacen especial énfasis en los diseños veganos, confeccionados únicamente con telas naturales o sintéticas, así como en la eficiencia de recursos y en conceptos innovadores de reciclaje.

Modelos lucen creaciones de la firma alemana Riani durante la Semana de la Moda de Berlín, 17 de enero de 2107/ Foto: EFE Una modelo desfila en la presentación de la colección otoño/invierno de 2017-2018 de la marca holyGhost de las diseñadoras Sedina Halilovic y Jelena Hofmann durante la Mercedes-Benz Fashion Week en Berlín, Alemania, este marte, 17 de enero de 2017. La semana de la moda en la capital alemana ha comenzado este martes y durará hasta el próximo 20 de enero/ Foto: EFE Una modelo presenta una creación de la diseñadora de moda Lena Hoschek para la temporada Otoño-Invierno 2017/2018 durante la Semana de Moda de Berlín en Alemania, este marte, 17 de enero de 2017. La semana de la moda en la capital alemana ha comenzado este martes y durará hasta el próximo 20 de enero/ Foto: EFE Una modelo desfila en la presentación de la colección otoño/invierno de 2017-2018 de la marca holyGhost de las diseñadoras Sedina Halilovic y Jelena Hofmann durante la Mercedes-Benz Fashion Week en Berlín, Alemania, este marte, 17 de enero de 2017. La semana de la moda en la capital alemana ha comenzado este martes y durará hasta el próximo 20 de enero/ Foto: EFE

También a favor de una moda ética se manifestaron este martes varias activistas de la organización defensora de los animales People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), que a cuatro grados centígrados bajo y cero y sólo en ropa interior y caretas de animales protestaron por el uso de pieles, cuero y lana en la industria de la moda.

Otra cita destacada en la semana de la moda berlinesa es un mercadillo de ropa vintage, que se venderá a 15 euros el kilo, con diseños mostrados previamente en la pasarela y otras dos toneladas de prendas.

La Semana de la Moda de Berlín, punto de encuentro de compradores y especialistas del sector, atrajo la pasada edición a alrededor de 200.000 visitantes.

La Mercedes-Benz Fashion Week se celebró inicialmente y durante varias ediciones junto a la Puerta de Brandeburgo y se trasladó después al estadio Erika Heß, en el barrio de Mitte.

Los grandes almacenes Jandorf, actual ubicación, fueron inaugurados por Adolf Jandorf en 1904 y funcionaron hasta 1945, tras lo cual pasaron a albergar en tiempos de la extinta República Democrática Alemana (RDA) el instituto de diseño de moda.

Actualmente, el edificio acoge exposiciones y ofrece su espacio para eventos.