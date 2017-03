Macarena Cárdenas presenta su nueva colección “Primavera 2017”

La diseñadora venezolana Macarena Cárdenas lanza en nuestro país, su nueva colección bajo el título “Primavera 2017”, producto de su reciente recorrido por Europa, en donde se pudo nutrir de las nuevas tendencias en materia de moda, tanto para las consumidoras jóvenes como para las más adultas. La nueva colección elaborada para complacer los gustos de la exigente mujer venezolana y latinoamericana, es versátil, cómoda, pero a la vez muy actual y moderna.

Muchos modelos incluidos en la nueva muestra “Primavera 2017”, acentúa las curvas de la hermosa mujer latina, que quiere lucir esplendorosa, chic y vanguardista. La colección que es atemporal, está diseñada para lucirla en toda ocasión en lugares cálidos y tropicales, tanto de día como de noche, su trazo es sensual y posee un estilo ecléctico, sus cortes son asimétricos, sofisticados, desenfadados y auténticos.

Las telas que utiliza MC siempre son frescas, en su mayoría no se arrugan, utiliza mucho los chifones, licras spandex, combinadas con organzas, algodones y satines de seda, por lo tanto, sus creaciones poseen mucho movimiento, gracias a la utilización de capas, vuelos, asimetrías, botas campana y la yuxtaposición de telas, característica que la define como profesional.

A Macarena Cárdenas, nacida en Santiago de Chile pero criada entre Colombia y Venezuela, le inspira las telas que va encontrando a su paso, sea en nuestro país o fuera de nuestras fronteras. “Siempre he dicho que es como si las telas me hablaran y me dijeran como quieren lucir, las mujeres que lucen mis diseños son audaces, decididas y empoderadas, muy elegantes, con estilo, personalidad y definitivamente aman los colores”, dijo la diseñadora.

Esta esbelta y glamorosa chilena-venezolana-colombiana, trabajará incesantemente este año para continuar en la expansión de su marca tanto en nuestro país como a nivel internacional, vistiendo a famosas personalidades dentro y fuera de nuestras fronteras, además de continuar participando en diferentes fashion shows a nivel mundial.

MC aspira lanzar el próximo año al mercado nacional su primer libro, en donde hablará de cómo mantenerse en forma y lucir joven y saludable en el plano interno y externo, explicando el concepto de mujer integral, compartiendo técnicas para la meditación, la manera correcta de alimentarse, jugos y tés para rejuvenecer la piel, aliviar dolencias, recuperar energías, mitigar ansiedades para dormir o descansar mejor, tips de belleza y mucho más.

Si deseas obtener más información de la nueva colección de MC “Primavera 2017”, consulta sus redes sociales www.macarenascardenas.com, Twitter e Instagram @macarenatb. Las piezas de MC están disponibles en tiendas en Venezuela y en el exterior y las compras en línea a través de la web.